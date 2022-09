Este martes entrenador de la selección de México, Gerardo Martino, señaló que sólo llevará a tres centrodelanteros al Mundial de Qatar 2022.

Asimismo descartó llevar a dos experimentados jugadores que se desempeñan en la MLS de Estados Unidos, Carlos Vela y Javier Chichatiro Hernández.

"En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección. Y, bueno, eso no cambió", explicó el ex entrenador de la selección de Paraguay.

"En el caso de Javier, simplemente y como dije en todas las oportunidades me he decidido por otros delanteros centro", añadió.

Martino afirmó que su delantero titular es Raúl Jiménez, del Wolverhampton, aunque sabe que a dos meses del Mundial sigue con problemas físico, que "no le están permitiendo jugar con continuidad".

"En todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir (al Mundial)", indicó.

"Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la polémica será por el que quede fuera (...). Pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez", finalizó.

México jugará partidos amistosos este sábado frente a la selección de Perú en Pasadena, California, y el próximo martes ante Colombia en Santa Clara.