El BVB salió a defender el liderato alcanzado la semana pasada en el fútbol alemán. Sin embargo, no pasó de la igualdad y le dejó la cima servida al Bayern Múnich.

La alegría de haber alcanzado el liderato de la Bundesliga le duró poco al Borussia Dortmund. Este viernes en el arranque de la fecha 30, el BVB no pudo con el Buchom y terminó sellando un empate 1 a 1 que le da en bandeja la cima al Bayern Múnich.

Tras llegas a la punta de la tabla de posiciones en la jornada pasada, los aurinegros quedaban con la opción de estirar su ventaja. No obstante, no pudieron contra uno de los colistas del torneo y ahora esperan para que los Bávaros no sumen de a tres ante el Hertha Berlín.

Las cosas se pusieron cuesta arriba desde temprano para el Borussia Dortmund, ya que en apenas 5' minutos de juego el dueño de casa se puso en ventaja. Todo gracias a un golazo de Antonhy Losilla, que se atrevió con un misil cruzado desde fuera del área y la mandó al ángulo para el 1 a 0.

Pero el líder no tardó mucho en responder. En los 7' de juego, un desborde de Haller terminó con un centro por debajo que Karim Adeyemi alcanzó a conectar en el segundo palo para mandar el balón a la red y así decretar e 1 a 1 en el marcador.

Al Borussia Dortmund oportunidades no le faltaron, pero simplemente no tuvo suerte. En los 63' llegó una de las más claras, cuando Danilo Soares cometió una falta en el área contra Adeyemi, pero que ni el jeuz ni el VAR consideraron penal.

Para colmo, Marco Reus ingresó y armó una jugada en el 74' para dejar solo a Moukoko, pero Manuel Riemann estuvo notable para evitarlo. De hecho, el arquero se transformó en figura en la recta final del encuentro, con varias salvadas para mantener la igualdad.

En el 89' llegó el esperado gol para el BVB, cuando Mats Hummels conectó un cabezazo para batir al guardameta. Pero el juez de línea acusó un fuera de juego que lo dejó con las ganas de celebrar un agónico triunfo.

Borussia Dortmund deja escapar una tremenda oportunidad ante uno de los equipos complicados con el descenso y ahora ruega para que el Bayern Múnich no gane. Si los Bávaros suman de a tres, recuperaran el liderato a sólo cuatro fechas del final de la temporada en la Bundesliga. El campeón de Alemania seguirá siendo una incógnita, por lo menos por unas fechas más.

