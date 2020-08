Diego Latorre dispara contra los haters de Lionel Messi: "Lamentable cómo se burlan de su derrota, nadie está a su altura"

El FC Barcelona sufrió la derrota más humillante de toda su historia en la UEFA Champions League, en los cuartos de final de la presente edición ante el Bayern Múnich. El equipo dirigido en ese momento por Quique Setién se quedó sin respuestas frente a la máquina alemana y cayó inapelablemente por 8-2 en el Estadio Da Luz.

La caída pegó fuerte en el club catalán y la dirigencia tomó rápidamente cartas en el asunto, despidiendo al entrenador. Sin embargo, la mayor preocupación de los culés gira en torno a su figura: Lionel Messi.

El argentino ha sido duramente criticado por su rendimiento ante el Bayern y muchos lo apuntan por "desaparecer" en instancias importantes. Ésta, sería una de las razones por las que la Pulga tendría en mente dejar el Barça en el próximo mercado de pases del fútbol europeo.

Una crítica que generó una ola de reacciones en redes sociales llegó desde México. El medio TV Azteca Deportes compartió una imagen de la Pulga con la descripción: "El de siempre, como siempre", acompañado de un emoji de una carita congelada.

El tuit no cayó nada bien en Argentina y un ex futbolista y actual comentarista de Fox Sports, Diego Latorre, defendió a su compatriota con uñas y dientes: "Es lamentable que un medio de comunicación se burle de la derrota de un deportista. No son hinchas que agitan a sus rivales".

Es lamentable que un medio de comunicación se burle de la derrota de un deportista. No son hinchas que agitan a sus rivales. Si el “como siempre” es la carrera de Messi nadie está a su altura. Deberían defender mejor la camiseta de un medio que tanto hizo por la cultura popular. https://t.co/x3iPsNw1ho — Diego Latorre (@dflatorre) August 17, 2020

"Si el “como siempre” es la carrera de Messi nadie está a su altura. Deberían defender mejor la camiseta de un medio que tanto hizo por la cultura popular", añadió Gambetita en su cuenta de Twitter.

Si bien se ha afirmado que la Pulga tendría decidido partir del Barça, la inminente llegada de Ronald Koeman podría extender el vínculo del jugador con el club.

Ronald Koeman celebra en 1992, cuando fue campeón de la Champions como jugador del Barcelona venciendo a la Sampdoria | Foto: Getty Images

Koeman conoce de cerca del ADN Barça y podría reencantar a la Pulga con el fútbol que tanto distingue al club. Además, si se concreta el fichaje de buenos jugadores al plante, el argentino lo pensaría dos veces antes de partir.

Como entrenador, Koeman tiene diversos títulos con Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia y AZ Alkmaar. Desde 2018 está a cargo de la selección de Holanda.