Está difícil la cosa esta Navidad para los grandes amantes del fútbol y la oferta para ver balompié es escasa, por no decir nula. Las grandes ligas no verán acción este 24 y 25 de diciembre, por lo que habrá que rebuscarla si alguien quiere seguir al Deporte Rey en la penúltima fiesta del 2021.

Así las cosas, por ejemplo este viernes 24 hay fútbol en la Tercera División de España con el duelo entre Girona II y Peralada a las 08:00 horas de Chile. También habrá acción en la Liga de las Estrellas de Qatar, la Liga 1 de Costa de Marfil, la Premier League de Egipto, Nepal y Turquía, entre pocos otros.

El 25 por la mañana juegan Indonesia frente a Singapour por las semifinales del Campeonato ASEAN de Asia. Pero seamos realista… es muy difícil ver alguno de esos partidos desde esta parte del mundo, salvo algún milagro del internet.

Pero hay otras alternativas: este viernes 24 desde las 22:00 horas, Fox Sports 1 transmite el Friday Night SmackDown de la lucha libre en la WWE.

En el boxeo, este viernes 24 está el ESPN Knockout El Show, desde las 22:00 horas por ESPN2 y Star+. Y el sábado 25, también desde las 22:00 horas, pero por ESPN, Vito Mielnicki Jr. enfrenta en el cuadrilátero a Nicholas Delomba.

El sábado 25 no es sólo abrir regalos para los amantes del básquetbol y la NBA ofrece cinco de los mejores partidos de la temporada. Por las señales de ESPN e ESPN Play se podrá seguir los duelos entre Atlanta Hawks vs. New York Knicks (12:00 horas), Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks (14:30 horas), Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (17:00 horas), Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers (20:00 horas) y Dallas Mavericks vs. Utah Jazz (22:30 horas).

El mismo 25 de diciembre, en el fútbol americano, Green Bay Packers se mide contra Cleveland Browns desde los 18:30 horas. Y desde las 22:15 horas el Arizona Cardinals juegan ante Indianapolis Colts. La NFL la puedes seguir por Star + o NFL Game Pass.