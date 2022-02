En Colombia no están para nada contentos con su selección y el trabajo de Reinaldo Rueda . A falta de dos partidos para el fin de las eliminatorias , la duda de la prensa es si el DT debe dirigir los partidos restantes.

En Colombia debaten si Reinaldo Rueda debe ser despedido: "Sólo un mago puede salvar a la selección; no está para estos trotes"

Colombia perdió ante Perú y Argentina en la última pasada de eliminatorias a Qatar 2022 y se complicó mucho camino al próximo Mundial, a dos fechas del final del camino clasificatorio. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda suma siete partidos sin marcar goles y la selección cafetalera está en crisis.

Tampoco ayudaron mucho las declaraciones de Radamel Falcao, quien aseguró que el DT le ordenó a su equipo “esperar” a Argentina pese a la necesidad de puntos. En el país del norte ya se debate si el ex entrenador de la selección chilena debe ser destituido o dirigir los dos próximos y trascendentales partidos.

En conversación con Marca Colombia, Nicolás Samper de ESPN sostuvo que "Rueda tiene contrato hasta diciembre de 2022 pero ya al final a mí me da lo mismo si se queda o se va. Es decir, es que el centro de este problema es que si no hay un norte, una idea desde lo institucional, un respeto por el fútbol antes que por el negocio, puede venir Guardiola y sucumbiría”.

Por su parte, Diana Rincón, también de ESPN, manifestó que “sí debe salir Reinaldo Rueda, sin embargo creo que no sería la solución para un equipo que juega sin ganas, sin actitud de competencia y sin conciencia de la necesidad en búsqueda del objetivo: ¡un Mundial! Aunque Reinaldo ha cometido errores en la disposición del equipo, alineaciones, cambios e incluso desde la misma convocatoria, lo que se vio en la cancha ante Argentina no difiere mucho a lo acontecido en noviembre del 2020 en las desastrosas derrotas ante Uruguay y Ecuador, cuando el técnico era otro”.

Fabián Torres de Marca dijo que “ya es tarde para cualquier cambio posible en el cargo de seleccionador. Las dos últimas fechas hay que acometerlas con lo que hay, por mucho que duela la actual situación”.

“Sí, es necesario. Aunque Reinaldo Rueda no es el principal problema, sino gran parte de los jugadores con los directivos. Reinaldo demostró que no está para estos trotes y que ve el fútbol de una manera diferente al fútbol moderno. Con los jugadores que tenemos, se debe proponer y no esperar”, expuso Antonio Casale de ESPN.

Por último, Joselito Amado de Directv Sports sentenció que “no debe ser removido Reinaldo Rueda por la simple razón que sólo un mago puede salvar a Colombia. Él no es el único responsable, también lo son los futbolistas que mostraron desidia en los últimos encuentros ante Perú y Argentina. Fue un equipo desdibujado”.