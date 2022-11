De Paul infla el pecho por ver a Argentina en octavos: "El campeón de América nunca se fue"

El centrocampista del Atlético Madrid quedó envalentonado luego de la victoria ante Polonia que le permitió a Argentina ganar el Grupo C en el Mundial de Qatar 2022, donde chocará contra Australia en los octavos de final. "Me gustó el convencimiento para entender que los caminos eran los correctos, más allá de que el gol no haya llegado", apuntó muy feliz Rodrigo de Paul.