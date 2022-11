El horrible debut de Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar 2022 hizo que Tini Stoessel recibiera cientos de ataques en redes sociales por lo mal que anduvo el mediocampista de Atlético de Madrid. Pero la cantante recibió una ayuda inesperada y la ex novia del jugador, Cami Homs, salió a defenderla en los medios.

Sororidad: ex de Rodrigo de Paul defiende a su nueva novia de lo mal que jugó el argentino contra Arabia Saudita

Está más que claro que el Mundial no se juega solamente en la cancha. Y es el caso que hoy acongoja a Rodrigo de Paul, el jugador con más pérdidas de balón en el triste debut de Argentina en Qatar 2022, con sorpresiva derrota ante Arabia Saudita (1-2).

El mediocampista formado en Racing Club y hoy en Atlético de Madrid a diario es segido seguido por la prensa del corazón, que divulgó hasta el último detalle de su mediática separación de la modelo Cami Homs y su actual compromiso con la cantante Tini Stoessel.

La intérprete de "Pónmela lenta" aplaudió el llamado de De Paul a la selección y luego el futbolista grabó una triple T en sus botines. Pero de ahí a que haya jugado mal ante los árabes, hay un largo trecho, aunque a la artista urbana le dieron con todo en redes sociales.

El giro inesperado vino 24 horas después. Cami salió en defensa sorora de Tini y pidió terminar con el bullying contra la chica por la actuación de su ex. "Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal", aseguró la maniquí.

"La gente es mala, la culpan a ella, pobre", explicó Cami en el programa Socios del Espectaculo, mientras hace las maletas para acompañar a las hijas de De Paul en Catar. "El partido lo vi en la cama, tranquila, tomando unos mates", profundizó.

¿Irá al Mundial la novia de Rodrigo de Paul?



Al cierre de este reporte, se desconocia si Tini viajaría al Mundial. Lo cierto es que si tuvo la intención, el complejo momento de la selección argentina y la virulencia de los machitos en redes sociales aconsejan lo contrario.

Argentina se enfrentará con la selección de México este sábado (16:00 horas de Chile) en un duelo en que necesita sumar para evitar una prematura eliminación y un triunfo para llegar al encuentro con Polonia dependiendo de sí misma para llegar a octavos de final.

