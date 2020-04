Dani Alves hace ilusionar a los hinchas de Boca Juniors con retirarse en La Bombonera

Hace unas semanas el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aseguró que le gustaría tener al brasileño Dani Alves en su equipo para la próxima temporada.

Sin embargo, el lateral de Sao Paulo al parecer tiene otros planes según le confesó en un Instagram Live con Andrés Cantorgol.

Consultado por la posibilidad de ir al cuadro xeneize, el ex Barcelona no tuvo dudas. “No estaría mal, ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican”.

El brasileño ya había manifestado anteriormente su amor por Boca Juniors, cuando en la previa de la final entre Flamengo y River Plate, dijo que tenía una doble razón para apoyar al equipo de Río de Janeiro al decir que "¿qué quieres decir con que voy a animar? Por Flamengo, es Brasil. Tienes que animar a tus amigos para Brasil. Yo soy de Boca, la concha de su madre”.