DT de Sierralta en el Watford: "Los chilenos sois unos ganadores"

Francisco Sierralta tuvo un renacer en el Watford de la mano de su nuevo entrenador, Xisco Muñoz, quien en poco más de un mes le cambió la cara al equipo y le otrogó más protagonismo al chileno, que hoy se erige como parte fundamental de la escuadra inglesa.

Francisco Javier Muñoz, mejor conocido como Xisco, asumió el pasado 20 de diciembre la banca de los Hornets tras la salida de Vladimir Ivic, y ese poco tiempo le ha bastado para apreciar las habilidades de Sierralta, por lo que no duró en alabarlo:

"Yo creo que me he encontrado un chico prácticamente brutal, con una salida perfecta" comentó a Redgol agregando: "alguno pensaría que me estoy quedando corto o me estoy pasando, pero él está a un nivel muy grande. No me sorprende porque yo sí lo conocía".