Marcelino Ñúñez ha sido una de las grandes figuras de la presente temporada en la Championship. El mediocampista chileno llegó al Norwich para agarrar camiseta de titular y no soltarla más en la lucha para regresar al equipo a la Premier League.

Siendo uno de los fijos en el esquema de Dean Smith, el ex Universidad Católica se fue ganando el cariño de los hinchas y el respeto de sus compañeros. Pero el exceso de partidos le ha comenzado a pasar la cuenta, al punto de mostrar una de sus versiones más bajas en la fecha pasada.

En la derrota del Norwich el sábado recién pasado frente al Watford de Francisco Sierralta por 2-1, Marcelino Núñez fue reemplazado en el descanso. Esto de inmediato generó la preocupación de los fanáticos, que quieren ver a su nueva estrella siempre dentro de la cancha mostrando su mejor versión.

Es por ello que previo al duelo de esta tarde frente al Luton, Dean Smith abordó lo ocurrido con el volante de la Roja. "Se le permite tener un mal día. Si no fuera así, si no tuviera días malos, entonces no creo que hubiera estado con nosotros", reflexionó.

Aunque pese a esas palabras, el DT le entregó su apoyo a Marcelino Núñez con un tremendo elogio. "(De no tenerlos) estaría en uno de los mejores clubes de la Premier League en este momento. Los jugadores pueden tener días malos".

Dean Smith no se detuvo ahí y reconoció que el mediocampista ha sido quien ha cargado con gran parte del peso de la temporada. "Nacho (como le dice por su segundo nombre) es uno de los que ha jugado prácticamente todos los minutos desde que llegó aquí".

"Tampoco tuvo descanso durante el período internacional con la selección chilena. Es uno que tenemos que vigilar y administrar, eso es seguro", sentenció.

Marcelino Núñez y el Norwich están a solo un punto del liderato de la Championship. Es por elo que esta tarde frente al Luton necesitan ganar como sea y así presionar a los clubes con los que pelea la cima de la tabla de posiciones.

