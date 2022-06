Las expectativas de la temporada del Manchester United estuvieron muy lejos de cumplirse pues los resultados fueron bastante malos por donde se les vea pues no solo sumaron un año sin ningún título sino que, además, se quedaron sin la posibilidad de disputar la siguiente Champions League.

Uno de los pocos puntos altos fue Cristiano Ronaldo, quien a nivel individual respondió al anotar 24 goles en 38 compromisos disputados. Parece que todos los rumores sobre una posible salida en el mercado de fichajes están descartados y el astro portugués está a disposición del nuevo entrenador Erik Ten Hag.

En una entrevista con los medios del club, el lusitano se muestra entusiasmado con lo que puedan hacer en el futuro cercano. "Creo que Manchester United volverá al lugar que pertenece. Puede que esto lleve tiempo, pero aún tengo fe", manifestó.

El ex de Juventus y Real Madrid afirmó no estar demasiado pendiente de sus actuaciones personales. "Siempre es bonito meter goles para este club, pero lo más importante para mí es tratar de ganar partidos y levantar alguna copa o sigo los registros, pero los registros me siguen a mí, y eso es bueno. Sigo encontrando motivación en el trabajo duro y la pasión por el fútbol, pero el club y mis compañeros me ayudan en todo momento".

Ronaldo tuvo palabras de elogio hacia los aficionados de Manchester United. "Los aficionados son increíbles, porque siempre están con nosotros y nos apoyan incluso cuando perdemos un partido. Ellos siempre están en mi corazón, y creo que debemos respetarlos, porque siempre están de nuestro lado", puntalizó.