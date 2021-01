Grave denuncia contra Cristian Pavón, jugador de Boca Juniors: lo acusan de abuso sexual con acceso carnal

El delantero de Boca Juniors, Cristian Pavón, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en la Fiscalía de Alta Gracia, en Córdoba, localidad de la cual es oriundo el futbolista argentino. Las graves acusaciones fueron realizadas por una mujer ante la justicia y dadas a conocer través de redes sociales.

"Esta persona no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia. ¿Por qué hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones, tratando de sanar heridas y haciendo que la Justicia actúe. ¿Qué le pasa al club del cual soy fanática? Deberían tomar medidas... Ya no aguanto más tanta hipocresía... Espero y deseo tengan en cuanta este tipo de actitudes", publicó Gisela Marisol Doyle en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de Pavón.

Agrega en la imagen que “sólo deseo que la justicia sea justa, porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre… un año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy a tener piedad, como vos no la tuviste conmigo, Kichán Pavón”.

Gisela Marisol Doyle compartió además una fotografía suya en los que acusa los alcances físicos y psicológicos que le provocó el abuso sexual que debe ser comprobar los tribunales trasandinos: “luego de ese episodio tuve mucho miedo a las represalias, porque sabía que era un jugador conocido y decidí volverme a mi ciudad. Con el correr de los días todo se fue tornando difícil. Hoy estoy fortalecida y puedo enfrentarlo en la justicia como se debe”.

Grave acusación por abuso sexual contra Cristián Pavón.

La causa está a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, mientras el abogado de la denunciante es Fernando Burlando, el mismo representante de Daniela Cortés en la acusación contra Sebastián Villa por violencia de género.

Según informa TyC Sports, el entorno de Pavón aseguró que el futbolista “se presentó voluntariamente a declarar antes de regresar a Buenos Aires. Ante las autoridades desconoció los hechos por los que se lo acusa y denunció a Marisol Doyle por el delito de extorsión”, agregando que, de ser declarado culpable, Kichán arriesga “hasta 20 años de prisión” según el Artículo 119 del Código Penal Argentino.

Cristian Pavón regresa a Boca Juniors y recientemente se puso a disposición de Miguel Ángel Russo tras su paso por Los Angeles Galaxy, en medio de la molestia del cuadro xeneize porque no se presentó el pasado 1 de enero a los entrenamientos.