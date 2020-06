Cristian Fabbiani se pone ogro y le responde a los hinchas que hacen memes por su peso: "Ojalá usen esa imaginación para conseguir trabajo"

El delantero Cristian Fabbiani tuvo una buena carrera, tocando techo en 2009, cuando vistió los colores de River Plate, el equipo de sus amores.

A lo largo de su carrera el Ogro sufrió por el peso, y por las burlas de los hinchas, quienes en más de una ocasión hicieron memes para molestarlo por su estado físico.

Fabbiani atendió a RedGol en una larga entrevista, donde repasó su carrera y le mandó un directo mensaje a quienes lo molestan por los kilos de más.

"Sí, estamos bien (sobre su peso). Los memes acá en la Argentina son muy fuertes a la hora de cargar (molestar), ojalá usen esa imaginación para conseguir trabajo", lanzó de entrada en La Redgoleta.

Fabbiani y una fotografía que se viralizó en redes sociales

Pero el ex Palestino no se quedó ahí, porque agregó que "me hacen en la foto con más peso, y todo eso, así que la verdad el fútbol en ese sentido acá nunca nos vamos a aburrir".

Cristian Fabbiani luce a tono y está atento a los memes para reirse, porque se toma las burlas con humor.