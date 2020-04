Cristián Fabbiani: “El 99 por ciento de los hinchas de Boca no quiere jugar más contra nosotros. No nos pueden cargar. Lo hacen con cosas de otros equipos y nosotros, por las eliminaciones"

Cristian Fabbiani le vuelve a tocar la oreja a los hinchas de Boca Juniors al asegurarle al Diario Olé que “el 99 por ciento no quiere jugar más contra nosotros. No nos pueden cargar. Lo hacen con cosas de otros equipos y nosotros, por las eliminaciones”.

El ex delantero de Palestino habló como un hincha de River Plate más al afirmar que “hay que disfrutar de este momento”.

Consultado respecto a si el equipo de Marcelo Gallardo es el mejor de la historia, Fabbiani no se la juega. “No me animo a decir que es el mejor de la historia, porque sería faltarles el respeto a los equipos anteriores que también tuvieron grandes jugadores y entrenadores. Tener de hijo al rival es algo que pesa mucho”.



Respecto a su carrera, el actual delantero de Deportivo Melo no asegura aún su fecha de retiro.

“Tengo 36 años, pero con este parate se me fueron todos los dolores que me hacían pensar en largar en junio. Vamos a ver qué pasa. Tengo todo listo para ser entrenador”, cerró.