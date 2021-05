Manouchehri y el proceso para llegar a la alcaldía: "Me trataron de ignorante, me discriminaron por ser futbolista"

“Candidato número tres, ¿cuáles son sus principales propuestas?- ¿Propuestas? No sé, en verdad- ¿Me puede hablar de economía circular? Cuando se lleva el pito a la boca y estamos en el estadio, lo único que se conoce del circular es la cancha”.

Con esas palabras Marcelo Pereira, actual alcalde de Coquimbo, se burló de Ali Manouchehri, ex futbolista, quien este domingo fue elegido como su sucesor.

El defensa de Coquimbo Unido lamentó las palabras de Pereira y contó cómo fue el duro camino para llegar a la alcaldía en una entrevista con Radio Futuro: "Me trataron de ignorante y me discriminaron por ser futbolistas. Se expuso a mi familia, salieron cosas de mis tíos, mis papás y mi hermano. Así está la política. Hay una deuda con la contraloría, horas extras y dobles contratos mientras la gente pasaba hambre".

Luego, añadió: "Como independiente tuve que pasar por un proceso de recolección de firmas. No fue fácil, a medida que avanzamos se empezó a ver un descontento. Mi campaña nace por la administración que lleva más de 25 años y la gente estaba cansada, y quisimos plasmar eso para humanizar el municipio. El fútbol te entrega esa cercanía con la comunidad que no tiene otros lados u otros rubros".

Manouchehri fue elegido alcalde este domingo (archivo)

Sobre su relació con la política, afirmó: "Mi familia militaba en partidos políticos. Nunca me quise vincular con una decisión que no me motivaba, conocía la interna y como hacían las cosas durante mucho tiempo. En vez de acercarme a los partidos, me fui alejando. Una cosa es no militar y otra cosa es tener opinión política, que la tuve durante toda mi vida. La gente toma en consideración el no tener un amarre político o económico. Entré sin deber nada a nadie, sin tener un partido político o un empresario. Porque entre más pides, más viene de vuelta así que tenemos la gracia de entrar al municipio sin deber nada a nadie".

"En algún momento no quise vincularme al deporte. Está el estigma de la gente porque un deportista se va a preocupar solo del deporte. Metimos estas propuestas entremedio, por activación de empleo. Entiendo los principios del deporte en la juventud y ello lo aleja de las drogas. Gracias al deporte, vi directamente que lo alejaron de las drogas y de la delincuencia cerca de sus casas e incluso adentro. La política piensa que el deporte es por infraestructura pero no, es por equipos multidisciplinario", finalizó.

Manouchehri se impuso con el 33,08% de las preferencias, mientras Pereira quedó en cuarto lugar, con 12,72%.