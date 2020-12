¡Alerta máxima! 12 futbolistas de Junior dan positivo a coronavirus, en la previa al duelo ante Coquimbo Unido

Una situación inesperada está afectando el compromiso entre Junior de Barranquilla y Coquimbo Unido, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque 12 jugadores colombianos dieron positivo a coronavirus.

Según están informando medios cafetaleros, 12 jugadores, que no han sido identificados, dieron positivo al virus. Por lo mismo, el club los sometió a un segundo examen para corroborar esta situación.

Por el momento, aún no se confirma el resultado de esas segundas pruebas. No obstante, desde la Conmebol no existe información si el partido será suspendido o si el equipo colombiano deberá jugar con juveniles este compromiso.

Coquimbo Unido viene de eliminar a Sport Huancayo. (FOTO: Agencia Uno)

Recordemos que el equipo Pirata ya está en suelo colombiano, que el partido está programado para este miércoles a las 21:30 horas de Chile y que es válido por la ida de los cuartos de final del certamen continental.

Cabe mencionar que algunos medios colombianos están atribuyendo este masivo contagio al viaje que realizó el equipo para enfrentar a Unión La Calera, equipo que está en proceso de investigación por la supuesta suplantación de identidad de un jugador en exámenes PCR.