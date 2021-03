Jorge Pellicer y el vaso medio lleno pese a la goleada: “Sacamos cosas positivas de tres de los cuatro tiempos de la llave”

Jorge Pellicer analizó la boleta de 6-2 que se comió ante Independiente del Valle que lo dejó fuera de la Copa Libertadores e intentó ver el vaso medio lleno.

“Valorar el trabajo de Independiente del Valle, especialmente en los primeros 45 minutos. Es un equipo de jerarquía, lo demostró hoy y en Santa Laura. Cuando uno enfrenta a un equipo con esas capacidades futbolísticas y atléticas debe jugar muy bien y no lo logramos en esos primeros 45 minutos que fueron bajos. Fueron lapidarios para nuestras pretensiones. Ellos trabajan bien el frente de ataque, apareció con aleros, dos hombres de área, no tiene mucho que ver con lo que hizo Unión, sino con el potencial de Independiente del Valle”, comentó de entrada.

“Compusimos la forma en el segundo tiempo y eso lo podemos rescatar, fuimos más agresivos, generamos mejor juego, estuvimos más cerca de las marcas, ingresamos un segundo hombre de ataque y mantuvimos a los otros dos, trabajamos con cuatro hombres de ataque y eso nos dio buenos resultados futbolísticos. Son nuestros dos primeros partidos de la temporada y nos tocó justo en Copa Libertadores y con un rival muy duro que se lleva la llave con merecimientos”, abundó.

Finalmente, el entrenador recalcó que “el equipo está en crecimiento, superamos a Independiente del Valle en el debut en un partido muy ajustado y lo hecho en el segundo tiempo fue destacado a nivel futbolístico. Conectamos bien, defendimos bien, la premura y la necesidad de dos goles desarticuló el fondo al cierre del partido. De los cuatro tiempos de esta llave tenemos tres para sacar cosas positivas y uno para el olvido, que es el primero de hoy”.

“Regalamos un tiempo”



En el camarín la sensación fue parecida. Patricio Rubio dijo que “regalamos un tiempo, les dimos la pelota en todo momento y ellos con la pelota son peligrosos, que juega muy bien. En el segundo fue un poco más parejo, tuvimos bastantes ocasiones, fue entretenido para la vista pero el error fue regalar el primer tiempo”.

“Contento por el gol, pero una lástima que no podamos seguir. Regalamos un tiempo, pudimos hacer algo más. Es el segundo partido del año, nos falta mucho por aceitar, conocernos, la mayoría de los jugadores somos nuevos, no jugaba desde el 29 de noviembre en Perú, es mi segundo partido en tres meses y medio”, cerró el ex Alianza Lima.

Finalmente, Mario Larenas destacó que “fueron apenas dos partidos, los cuales fueron los dos primeros partidos del año, no así para ellos. La falta de competencia, la falta de ritmo se evidencia, quedó plasmado en cancha. Me parece que en Santa Laura, sin hacer un partido brillante, fuimos superiores, se plasmó nuestro juego por amplios momentos y acá pasó lo mismo, sobre todo en el segundo tiempo”.