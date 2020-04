¿Cómo se ve? Paolo Guerrero cambia radicalmente su look y Vinicius Jr lo sube al columpio: “¡Ahí no!”

Si hay algo que muchos futbolistas cuidan, es el look. Y, obviamente, en cuarentena no pueden ir donde sus barberos favoritos a que les mantengan la apariencia. Así se vio a Arturo Vidal con algo de pelo y con frondosa barba en su campaña #TodosConLaCamiseta, por ejemplo.

Pero otros optan por meter mano. Claudio Bravo hizo un tutorial de cómo cortarse el pelo que fue destacado hasta por el Manchester City y ahora se sumó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero le marcó a la UC por Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Eso sí, el peruano no se preocupó mucho por los detalles y llegó y pasó máquina: se rapó al mismo tiempo que dejaba un mensaje para la gente durante esta cuarentena.

“Quédate en casa , aunque sea para tomarte unos selfies extraños”, puso el Depredador generando, rápidamente, una serie de reacciones.

Uno de los que tuvo más like fue Vinicius Jr. El del Real Madrid fue compañero de Guerrero en Flamengo y le dijo que mejor no se metiera donde no sabe, en relación a la peluquería. “Ahí no, Paolo”, le escribió con varios emojis de risa.

Paolo Guerrero es parte de la plantilla de Internacional de Porto Alegre, donde enfrentó y le marcó a Universidad Católica por la Copa Libertadores en Brasil.