El mercado de fichajes en Europa vivió unas últimas horas bastante frenéticas este jueves 1 de septiembre, y una de las noticias más destacadas fue la salida de Pierre Emerick Aubameyang del Barcelona para regresar a la Premier League, pero no precisamente al Arsenal, sino que a uno de sus grandes rivales: el Chelsea.

Blues y Gunners protagonizan uno de los clásicos de Londres, y ahora el delantero gabonés se incorporará al equipo que dirige Thomas Tuchel. Eso sí, cuando le toque enfrentar a los de Mikel Arteta de seguro mirará su brazo derecho y recordará todos los buenos momentos que pasó junto al elenco del Emirates Stadium, donde llegó a ser capitán.

Esto porque en aquella parte de su cuerpo luce un especial tatuaje de aquellas cinco temporadas que pasó en los Cañoneros, donde en 163 partidos disputados anotó 92 goles y entregó 21 asistencias. Una situación muy similar a la que vivió Jorge Acuña hace varios años en el fútbol chileno.

En 2007 Kike llegó a la Universidad de Chile, donde no dejó un muy grato recuerdo en cuanto a lo futbolístico, y él mismo reconoció que lo pasó muy mal por tener un tatuaje de Universidad Católica.

En una antigua conversación con TVN, Acuña recordó que su paso por el Romántico Viajero "fue negativo, pero no porque haya sido la U, porque ahí conocí personas muy lindas, pero sin duda fue un error porque yo soy hincha de Católica. Todo Chile lo sabía y sabían hasta que tenía tatuaje de la UC".

"Cuando entrenábamos en el Caracol Azul, había hinchas que iban especialmente a putearme, me puteaban en el estadio, me llevaban tatuadores para que me sacara los tatuajes, entonces al final fue un error, pero no porque haya sido la U sino por la rivalidad que hay entre los dos equipos y yo hasta ese momento era un símbolo en la Católica", explicó.

Así, habrá que esperar a ver cómo se toman los hinchas del Chelsea la noticia de que su flamante nuevo goleador tenga un tatuaje dedicado a uno de sus clásicos rivales, aunque a la hora de reventar redes es probable que a Aubameyang se le olvide el cariño por su exclub.