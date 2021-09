Los siúticos les dicen "partidos bisagra"... Uno de esos encuentros clave tendrá este jueves la selección chilena, cuando desde las 20:00 horas se mida ante Colombia en el "infierno" de Barranquilla, con la obligación de sumar.

Si la Roja quiere mantener latente el sueño de clasificar al Mundial de Qatar tiene que sumar en el país cafetero, donde espera al equipo nacional un viejo conocido: Reinaldo Rueda.

El ex estratega de Chile, ahora en Colombia tras abandonar al equipo criollo, tiene que hacer variantes importantes en su once, porque por ejemplo no estarán los defensores centrales titulares Yerry Mina y Dávinson Sánchez.

El bailarín de Everton no viajó a la fecha triple por problemas físicos, mientras que el zaguero de Tottenham está suspendido por tarjetas amarillas, por ende Triple R debe hacer modificaciones en relación al once que empató con Paraguay en Asunción.

Rueda define el equipo titular ante Chile - Getty

Ante las bajas el DT tiene que poner a un debutante absoluto como titular, porque el defensor del Genk de Bélgica, Carlos Cuesta, jugará por primera vez con el seleccionado adulto de Colombia, según dio a conocer Caracol.

El jugador de 22 años tiene experiencia en la Sub 20, pero con el cuadro absoluto no ha visto acción, y será el acompañante de Óscar Murillo, quien viene de actuar en las jornadas anteriores.

Cuesta es fijo en el once titular de su equipo en Europa, por ende viene con rodaje, pero jugar un partido eliminatorio es muy distinto, por ende tendrá la presión de debutar este jueves contra Chile en Barranquilla.

Redgol traerá para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutarás a la Roja con la mejor imagen y sonido.