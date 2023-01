El Sudamericano Sub 20 tiene fecha de inicio para este jueves 19 de enero. Y uno de los jugadores que apuntaba a ser de los destacados en el torneo de las promesas de este lado del mundo es el centrodelantero colombiano Jhon Jáder Durán, que por estos días ultima los detalles para una millonaria transferencia que lo llevará desde la Major League Soccer de Estados Unidos a la Premier League de Inglaterra.

Por cierto, el Aston Villa desembolsará casi 18 millones de dólares para quedarse con el centrodelantero que mide un metro y 85 centímetros, quien en 2022 anotó ocho goles con el Chicago Fire en la máxima categoría estadounidense. Eso le dio el impulso necesario para atraer las miradas del elenco de Birmingham, que es dirigido por el español Unai Emery y tiene a algunos hispano-parlantes en su plantel, como los argentinos Emiliano Buendía y Dibu Martínez.

Ese fichaje desató un terremoto en la selección Sub 20 de los cafetaleros, que cerrará la primera jornada del Grupo A desde las 19:30 horas de este jueves en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Allí se medirán a Paraguay. Y la presencia de Durán es una incógnita. Al menos así lo aclaró el director técnico del equipo, Héctor Cárdenas.

"Es un buen momento para aclarar que normalmente informan de buena fuente y buena mano: hay unos tiempos establecidos en que nos acogemos, que es el reglamento de la Conmebol y de pronto no conocemos las fechas en las cuales había que entregar los listados de buena fe, no sólo de jugadores, también de técnicos. La fecha inicial era el 20 de diciembre, a la cual días corridos, la Conmebol generó un nuevo comunicado, donde habló del 5 de enero", introdujo su explicación el estratego de 43 años.

Y agregó muchos más detalles. "Por qué hablo de estos tiempos, porque para ese momento la comunicación directa que ha existido por la federación y todos los clubes se hizo directamente con el Chicago Fire, al que le agradecemos haber respondido. Después de tener el aval del club, consideramos que está apto para la competencia. Hay otra situación y son las posibilidades del jugador, las que conocíamos, porque tenemos contacto con él y sabemos del día a día. Pero después lo que ocurre, quizás no nos toma por sorpresa, pero consideramos que iba a ser después del Sudamericano. Entendemos que es el futuro de un deportista y no podemos negar esa oportunidad", puntualizó Cárdenas, el caleño quien quedó interinamente al mando del cuadro adulto de Colombia tras la salida de Reinaldo Rueda.

Los tres apellidos que tiene como alternativas por si no se concreta el regreso, los reveló él mismo. "No sólo consideramos su nombre en el último mes, fue por todo el año por la comunicación que tenemos con los deportistas. Lo tenía como una de nuestras fichas importantes. Pero tenemos tres alternativas con buen suceso durante el año, como Hurtado, Caraballo y Zuleta. Y por qué no Juan David Fuentes, quien también viene haciéndolo en esa posición", apuntó el DT.

Federación de Colombia: "Gracias a dios podremos tenerlo en el campeonato"

Por supuesto que desde la Federación tuvieron que explicar qué ocurrió con Jhon Jáder Durán, quien no está en la concentración con el resto de la lista, aunque figura en ella. "Desde lo administrativo vengo hablando con el Chicago, con el agente del jugador. Esto lo conocíamos hace varios días, faltaba cerrar la operación", contó Iván Novella, el gerente deportivo de la FCF.

"Nos mencionaron que el jugador tendría que viajar a hacerse exámenes médicos. Gracias a las conversaciones que tuvimos con ellos, si la negociación se cerraba antes, alcanzaba a ir y volver. Ellos lo han entendido, nos han dado el derecho de tener al jugador. No sabe el miedo cuando me entró la llamada del agente dije 'dios mío, se cerró la negociación y se nos va Jhon Jáder', pero gracias a dios hicimos un buen trabajo administrativo. Gracias a dios vamos a poder tenerlo en el campeonato", cerró el directivo colorín, quien pasó un buen susto porque vio que no podrían contar con el llamado a ser goleador del equipo. Y, por qué no, del torneo.