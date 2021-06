Gustavo Quinteros se queda en Colo Colo: Paolo Montero es el nuevo técnico de San Lorenzo

Celebra el hincha de Colo Colo, porque Gustavo Quinteros no se mueve del Monumental, ya que desde el otro lado de la cordillera se confirmó que el uruguayo Paolo Montero será el nuevo técnico de San Lorenzo.

Fue el propio DT charrúa quien confirmó la noticia en declaración con Sport 890: “No podemos desperdiciar esta chance. Tenemos muy buen material, hay jugadores jóvenes y vuelve un ídolo como Ortigoza”, partidó diciendo.

“Mauro me habló la semana pasada para decirme que me quería como entrenador y ayer me llamó para confirmarme que estaba todo arreglado. Hoy (por este viernes) volvimos a hablar para empezar a definir todo el cronograma. Estoy muy contento”, agregó Montero.

Según han informado medios trasandinos, el uruguayo llegará el próximo lunes a suelo Argentino para cerrar su vínculo con el Ciclón y firmará un contrato por 18 meses, tiempo suficiente para revertir el pésimo primer semestre del club.

“Me llega en el momento justo, siempre fuimos paso a paso y la experiencia ya la hicimos. Es un gran paso en mi carrera. Además, es un orgullo que me llame el gerente deportivo directamente, me dijo que conmigo dormía tranquilo”, reconoció Montero.

Por consiguiente, se cierra cualquier rumor o trascendido de una posible partida de Quinteros al fútbol trasandino y más ahora que se debe enfocar en afrontar la Copa Chile y reforzar el plantel para disputar el segundo semestre con Colo Colo.