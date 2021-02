Club noruego llama a boicotear el Mundial de Qatar 2022 por la corrupción y vulneración de Derechos Humanos en el país organizador

El Mundial de Qatar 2022 está en el ojo del huracán por graves denuncias de vulneración de Derechos Humanos hacia los trabajadores de la construcción de los estadios que albergarán la cita planetaria.

Un club de la Primera División de Noruega, el Tromsø, se convirtió en el primer club del mundo en reclamar de forma oficial a su Federación un boicot contra el Mundial por los casos de corrupción y violación de DD.HH.

"Tromsø anima a la Federación Noruega de Fútbol a apoyar un boicot al Mundial 2022. Creemos que si Noruega se clasifica en la próxima fase, debemos decir 'no, gracias' a viajar a Qatar", comienza explicando el club a través de un comunicado.

Además, el equipo nórdico recuerda que la elección de Qatar estuvo marcada por acusaciones de corrupción e informes sobre condiciones "indignas" de los trabajadores que construyen las instalaciones deportivas.

Es por esto que se aburrieron del diálogo pasivo y afirmaron que es hora de reconsiderar la locaclía de Qatar y califica de "inaceptables" la "corrupción, esclavitud moderna y un alto número de trabajadores muertos".

"Por eso no podemos quedarnos sentados viendo cómo muere gente en nombre del fútbol. Es el momento de reaccionar con dureza. El fútbol no puede dirigir la política de todas las naciones y sus asuntos internos, pero podemos marcar exigencias claras a los torneos que organizamos", añade el escrito.

Comunicado completo del Tromso



Durante muchos años, ha habido fuertes críticas a la FIFA y Qatar en relación con la Copa del Mundo en 2022. Todo comenzó con una adjudicación del campeonato que fue calificado de corrupto por varios equipos, seguido de informes de condiciones laborales indignas para los trabajadores visitantes relacionados a la construcción de las instalaciones de la Copa del Mundo.

Varios jugadores han informado durante muchos años de muchas muertes relacionadas con la próxima Copa del Mundo. El sistema se describe como una esclavitud moderna.

La estrategia en contra de esto ha sido dialogar y criticar. La Federación Noruega de Fútbol ha elegido esta estrategia ella misma. ¡Una herramienta en la que creemos en Tromsø IL!

Pero la crítica y el diálogo no han propiciado. The Guardian publicó recientemente un informe que muestra una gran cantidad de trabajadores extranjeros muertos. ¡Los números son decepcionantes! La estrategia que se ha seguido no ha dado los resultados necesarios y creemos que es hora de pasar al siguiente paso; boicotear.

Estamos felices de que a mucha gente le guste el fútbol y eso signifique que muchos invertirán en nuestro deporte. El dinero se ha convertido y siempre será parte de nuestro deporte. Sin embargo, esto no debe significar que al mismo tiempo aceptamos la corrupción, las condiciones de trabajo que amenazan la vida y hacemos la vista gorda cuando se producen atrocidades.

Tromsø IL cree que es hora de que el fútbol se detenga y retroceda unos pasos. Deberíamos pensar en cuál es la idea del fútbol y por qué tanta gente ama nuestro deporte. El hecho de que la corrupción, la esclavitud moderna y un elevado número de trabajadores muertos sean la base de lo más importante que tenemos, el Mundial, no es nada aceptable.

Por lo tanto, ya no podemos sentarnos y ver morir a la gente en nombre del fútbol. Es hora de dejarla y seguir adelante. El fútbol no puede controlar la política y los asuntos internos de todas las naciones. Pero lo que podemos hacer es establecer requisitos claros para los torneos de fútbol que organizamos nosotros mismos.

Tromsø IL instará a la Asociación Noruega de Fútbol a apoyar un boicot a la Copa del Mundo 2022. Creemos que si Noruega se clasifica en la próxima clasificación, deberíamos negarnos a viajar a Qatar.

Tromsø IL tampoco participará en la promoción de WC 2022 en nuestras superficies de comunicación.

En nombre de todo el Tromsø Sports Club.