Claudio Bravo y su atajada esplendorosa con Betis: "La segunda no sé cómo la saqué"

Real Betis empezó con el pie derecho en la Liga de España, porque le ganó por 1-0 a Alavés con un gol en el tramo final de Cristian Tello, para que celebraran los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

El arquero nacional fue titular en el estreno del fútbol español, y tuvo una jornada positiva, porque gracias a sus reflejos ayudó a que el arco sevillano se mantuviera en blanco.

Tras el cotejo, el ex Manchester City analizó su actuación y fue consultado por la doble atajada que marcó el trámite del juego en Mendizorroza a favor del conjunto de los dos nacionales.

"La segunda (atajada) no sé ni cómo la saqué, no hay tiempo para pensar, sino actuar. Hay que ayudar a los compañeros cuando toque", sostuvo el Bravo sobre su notable contención.

Real Betis celebró en su estreno en la Liga - Getty

"Es importante comenzar la Liga de esta forma, ha sido una semana muy buena. Los entrenamientos son de manera intensa y hemos plasmado la idea del míster. Nos tocó sufrir en algunos pasajes, pero en la primera parte fuimos superiores. El gol es el premio al esfuerzo y nos vamos felices a casa", agregó el portero de la selección chilena.

Por último, Bravo alabó el trabajo de Manuel Pellegrini, que con sus cambios fue clave para que Betis consiguiera la victoria como visitante.

"Habla bien de lo que estamos haciendo, no sólo son importantes los que inician, le dan descanso a los demás. No sólo podemos ser once sino todos los compañeros", cerró.