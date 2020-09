Video: ¡Impresionante Claudio Bravo! Doble tapadón de película para salvar a Real Betis ante Alavés

Claudio Bravo volvió a La Liga de España como los mejores. El arquero chileno fue figura en el debut de Betis en casa de Alavés, y defendió la victoria in extremis del cuadro que dirige Manuel Pellegrini.

El Ingeniero no se equivocó cuando pidió el fichaje del ex arquero de Manchester City, Barcelona y Real Sociedad, que no esperó para convertirse en pilar de los andaluces.

Bravo respondió de la mejor forma, porque se lució con un tapadón en el arranque del segundo tiempo, para así salvar la portería del arbo bético.

El argentino Rodrigo Battaglia ganó en lo alto y mandó un cabezazo potente tras un tiro de esquina, el remate iba muy abajo y fuerte, pero el portero criollo mostró todos sus reflejos para contener el balón.

Manuel Pellegrini puso como titular a Claudio Bravo - Getty

Pero eso no fue todo, porque el rebote le quedó a un delantero de Alavés y desde el suelo Bravo estiró las manos, para lanzar el balón al córner. Tremendo el chileno.

El complemento necesario para una jornada perfecta llegó en los descuentos, cuando Cristián Tello anotó el 1-0 final del compromiso y ratificó el estreno perfecto para Pellegrini, Bravo y compañía.

Los números de Claudio Bravo



En la estadística, el trabajo de Bravo fue tranquilo. Registró solamente dos tapadas, y fue requerido especialmente con el pie. El balance fue de 27 pases, cinco envíos cortos y 22 de larga longitud.

Una buena victoria para el conjunto verdiblanco, que ahora tendrá que jugar en casa ante Valladolid (21 de septiembre) y luego será anfitrión nada menos que del campeón, Real Madrid (26).