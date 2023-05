El Bichi quedó muy bien impresionado con el partido de Valentín Barco en el triunfo de Boca Juniors ante Colo Colo en el estadio Monumental. "Me sorprendió mucho verlo jugar", reconoció Claudio Borghi en una conversación con RedGol.

Colo Colo enfrentó a la misma oncena que Boca Juniors había utilizado para derrotar a Racing Club en la Liga Profesional de Argentina. En esa formación nuevamente apareció el lateral izquierdo de 18 años Valentín Barco, quien dejó muestras de su promisorio nivel en los descuelgues ofensivos y en la técnica que tiene con el balón, aunque también algunas dudas en defensa.

El Colorado tuvo un difícil duelo con Carlos Palacios, quien en la primera parte lo desbordó con claridad al menos en dos ocasiones. Pero el colorín carrilero zurdo de los Xeneizes pudo imponerse en ese uno contra uno, al punto que provocó la impotencia total de la Joya, quien fue expulsado por el brasileño Raphael Claus por una patada en la mitad de la cancha dos minutos después de que Sebastián Villa anotó el 2-0 decisivo.

Uno de los que se hizo una muy buena impresión de Barco fue Claudio Borghi, quien conversó con RedGol de varios temas. Entre ellos, del desempeño del oriundo de 25 de Mayo, quien ha sido una de las apuestas de Jorge Almirón en su inicio de ciclo en La Bombonera. "No estamos muy lejos, pero no estamos cerca", le dijo el Bichi a nuestro inconfundible Paulo Flores.

"No es abismalmente lejos, pero no es el mejor Colo Colo de la historia ni el Boca de la historia. La jerarquía que tienen en uno, dos o tres jugadores hacen la diferencia", profundizó el ex seleccionador de Chile y entrenador de Argentinos Juniors, cuadro con el que fue campeón del fútbol trasandino.

Borghi: "El chiquito Barco parecía un creador, me sorprendió mucho"

Una de esas individualidades fue el "19", quien fue convocado por Javier Mascherano para disputar el Mundial Sub 20. "El chiquito Barco parecía un creador, me sorprendió mucho verlo jugar", dijo Claudio Borghi en alusión a lo mostrado por el colorín, quien recibió amonestación en los 75'.

Pero no se quedó con eso, pues le apuntó también a Leandro Benegas y el paraguayo Darío Lezcano. "Ponen un Villa, un Advíncula que son jugadores internacionales que hacen la diferencia. Nosotros pecamos porque a veces no traemos refuerzos, traemos para completar el equipo", introdujo el ex DT de Audax Italiano.

"Colo Colo tiene dos "9" grandes físicamente que pueden lastimar no entraron y significa que no están en la forma adecuada. Van 12 o 13 fechas en el campeonato nuestro", afirmó para referirse a que los dos refuerzos ofensivos del equipo están por detrás del juvenil Damián Pizarro en la consideración de Gustavo Quinteros.