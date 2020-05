Claudio Borghi: "Muchos dicen que, después de Maradona, fui el mejor jugador del fútbol argentino"

Claudio Borghi es uno de los personajes del fútbol más solicitado por los medios en estas últimas semanas, ya sea por su simpatía y ocurrencia o por toda la experiencia que tiene como jugador y entrenador, y este viernes tuvo una conversación con TyC Sports donde recordaron sus mejores épocas.

"Muchos dicen que, después de Maradona, fui el mejor jugador del fútbol argentino, y es un halago extraordinario, pero cuando están los ránkings de los mejores 20, 30, 60 o 150 jugadores, no figuro en ninguno", aseguró.

Agregando que "entonces digo... ¿no será que sólo nos comparó la gente que pude habernos visto jugar algunos partidos juntos? Está bien no aparecer en ese ránking, pero pase de ser mejor que él a no figurar entre los 100 primeros. Alguien está equivocado".

Borghi fue muy autocrítico en relación a su rendimiento. "Uno desgraciadamente no cumple todas las expectativas que tiene la gente. Yo salí de un lugar muy humilde y todo lo que conseguí fueron logros importantes. Creo haber cumplido bastante bien mi carrera como jugador. Yo jugaba bien, de eso no hay dudas, pero no tuve la capacidad para mantener el nivel que tuve desde los 18 a los 24 años por más tiempo, y eso es una incapacidad", cerró.