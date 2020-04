Claudio Borghi abre su corazón: "Se reducen las posibilidades, en Chile nunca más dirigiré"

Claudio Borghi le concedió una entrevista a Las Últimas Noticias y donde aparentemente le cierra las puertas a volver a ser entrenador en el país.

“Siempre he tenido ganas, pero sé que cada vez se reducen las opciones. En Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré”, aseguró el Bichi.

Consultado respecto a si el estar tan identificado con Colo Colo, le pasa la cuenta, Borghi lo descarta de plano. "Nunca he creído que identificarse con algo sea perjudicial. Al contrario. Me llena de orgullo que la gente me identifique con Colo Colo y que me lo haga notar”, afirmó.

Otra cosa que aclaró el actual comentarista del CDF es que no es un entrenador caro. "Se habla mucho que soy un entrenador caro. Y puede que sea así. Y eso, claro, limita opciones. Hoy en el fútbol chileno se vive de apuestas. Hay pocos entrenadores de 55 años como yo y la mayoría está dispuesto a trabajar bajo condiciones muy limitadas. Por eso, nunca me cuajó eso de que Colo Colo estuviera a punto de traer a Scolari. Algo no me cuadraba”, cerró.