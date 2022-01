La guardameta chilena se consagró este lunes como la Mejor Arquera de la FIFA en el año 2021 en los premios The Best y suma otra distinción más a su enorme vitrina.

Multicampeona: El palmarés de Christiante Endler se acrecenta tras proclamarse como la mejor portera en los premios The Best

Se vive una jornada histórica para el fútbol chileno y femenino. Ya que, Christiane Endler en su tercer intento se proclamó como la Mejor Arquera de la FIFA en el año 2021 en los premios The Best y acrecenta su leyenda en el balompié mundial. Además, suma otra distinción a su enorme vitrina.

La guardameta chilena del Olympique de Lyon y capitana de la selección chilena se impuso en la elección ante Ann-Katrin Berger, de la selección de Alemania y Chelsea de Inglaterra. Como también contra Stephanie Lynn Marie Labbé, campeona olímpica con Canadá y actual arquera del PSG.

Este era el tercer intento de Endler por alzarse con el galardón, puesto que en 2019 y 2020 la guardameta estuvo entre las finalistas, pero no lo consiguió hasta este lunes 17 de enero que finalmente logró alcanzar el anhelado objetivo.

Pero el palmarés que acrecenta la figura de la portera chilena comenzó en 2009 cuando vestía los colores de Unión La Calera, que tras una buena temporada la llevó a ser elegida la mejor deportista del fútbol femenino. Este sería el puntapié inicial de una serie de reconocimientos que la guardameta selló con el The Best y la alza como una figura a nivel mundial.

Los títulos colectivos e individuales de Endler

Los campeonatos ganados por Tiane Endler a nivel de club: Ligue 1 del 2021, y Copa de Francia en 2018 con el PSG. Asimismo tiene el Apertura 2015, Copa Libertadores 2012, Apertura 2012, Clausura y Apertura 2011 con Colo Colo.

A nivel de selección la mejor portera del mundo cuenta con: Campeona Torneo Uber Brasil 2019, Vice Campeona Copa America 2018.

Pero no solo a nivel colectivo Endler es una leyenda, ya que a nivel individual siempre ha demsotrado que su fantástico nivel y antes de consagrarse en los premios The Best logró conquistar las siguientes distinciones:

Mejor Arquera del Mundo, The Best (2021).

Top 6 Mejor Jugadora Mundial + Top 1 Mejor Portera, Revista Four Four Two (2021).

Once ideal FIFPro, FIFA (2020).

Mejor portera del mundo The Guardian (2020).

Top 2 Mejor Arquera del Mundo The Best (2020).

Top 2 Mejor Arquera del Mundo The Best (2019).

Mejor Deportista de Chile (CPD) (2019).

Mejor Portera Liga Francesa Primera División (2018-2019).

Premio Zamora, portera menos goleada Primera División Femenina España (2016-2017).

100 jóvenes líderes, UAI y El Mercurio (2015).

Héroe del Deporte Chileno, La Tercera (2014).

Mejor Nueva Atleta por University of South Florida (2013).

Mejor Arquera Copa Libertadores (2010 y 2012).

Mejor Jugadora Chile (2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2018, 2019).

Equipo ideal U20, Copa del Mundo FIFA (2008).