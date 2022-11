¡Es hoy, es hoy! La cuenta regresiva llegó a su fin, y el Mundial de Qatar 2022 arranca este domingo 20 de noviembre. Eso sí, los fanáticos en nuestro país lamentan que la selección chilena no dirá presente en la cita planetaria, pero no por eso no tendremos representantes nacionales en ella. Así, un voluntario sacará la cara por todos nosotros.

A pesar de que la Roja no sacó boletos para ir a la Copa del Mundo de la FIFA, sí lo hicieron algunos periodistas y enviados especiales, pero no serán los únicos. Además, Roy Alort izará la bandera chilena en Medio Oriente para colaborar con la organización del certamen, y recientemente contó cómo hizo para encontrar ese trabajo y también aprovechó para enviar un mensaje de paz para Ecuador y Chile.

Cómo fue el proceso y su mensaje de paz tras el caso Byron Castillo

Roy Alort es el chileno que se luce como voluntario en Qatar 2022, y en diálogo con el periodista ecuatoriano Joaquín Saavedra contó que "postulé a esto por la página de la FIFA, tuve que hacer algunas capacitaciones online y un par de entrevistas. Después de eso creo que fueron dos mil los voluntarios internacionales seleccionados y aquí estamos".

Con respecto a las condiciones laborales en el torneo, Roy detalla que "el pasaje lo tuve que comprar yo, lo que me proveen es alojamiento y comida los días que trabajo. El resto de los gastos corren por mi parte".

Sobre sus funciones a cumplir, explica que "te asignan un estadio, yo fui asignado en el Khalifa International Stadium, y tengo que ir a los partidos y ayudar a la gente, depende del rol también. Yo tengo "spectator services", y básicamente ayudo a la gente a sentarse o lo que sea que necesiten, reportar cualquier cosa peligrosa que vean".

Además, destaca que en la cancha que le tocó "juega Alemania contra Japón, también España contra Japón, Inglaterra con Irán, Canadá, Senegal...".

Así, para cerrar fue consultado por todo lo relacionado con el polémico caso Byron Castillo y todos los coletazos que ha traído consigo esa situación. "En Chile nos da pena que en Ecuador hayan cánticos en contra de nosotros, pero en Chile que yo sepa nadie habla mucho de eso. Ahí no sé tanto detalle, así que no me gustaría opinar mucho al respecto, pero obviamente yo creo que a nadie le gusta clasificar por secretaría o hacer cualquier reclamo, obviamente no es bien visto pero tampoco sé los antecedentes así que no me gustaría opinar tanto al respecto", apuntó.

Finalmente, Roy dejó de lado la mala onda y envió un mensaje de paz: "Ojalá esto sea un mensaje de paz entre Ecuador y Chile, mucho éxito a Ecuador en el partido de hoy y en el Mundial en general a los sudamericanos", concluyó.