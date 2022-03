Para Brasil es un partido más, pero para la selección chilena es una final. El Scratch ya clasificado para el Mundial de Qatar 2022 recibe a la Roja, que se juega su penúltima carta para clasificar al certamen planetario.

Una de las nuevas estrellas de la Canarinha es el delantero de Ajax Antony, quien viene con un gran nivel en la liga neerlandesa y espera demostralo en las eliminatorias, aunque no tiene claro si será de la partido en el Maracaná.

"El profe (Tite) todavía no ha comentado nada y no soy solo yo el único delantero, hay varios peleando por el puesto. Es su elección, seguiré haciendo mi parte, independientemente de si juego o no estoy preparado para hacerlo, cuando tenga la oportunidad, dar lo mejor de mí", dijo el zurdo.

Luego, analizó a la Roja: "va a ser un partido muy duro, conocemos la calidad de la selección chilena, aunque estamos viviendo este momento. Sabemos que ellos vienen con el espíritu y lo harán allá arriba, pero nosotros también. Independientemente de estar clasificados o no, nos estamos preparando para el Mundial, lo afrontaremos como otro gran partido y daremos el 100% para que podamos salir con la victoria".

Por último, explicó que no sólo puede jugar como puntero por el sector diestro, sino que puede cumplir con cualquie función ofensiva.

"No solo jugué de puntero derecho, en algunos partidos también jugué de medio. En mi debut jugué de interior, también jugué de banda izquierda y derecha. Eso depende de su elección y punto de vista. Estoy preparado para lo que elija el profesor y seguiré preparándome para cumplir bien el rol y ayudar a mis compañeros", cerró.

