"Los italianos ganaron un Mundial así": la justificación de César Farías por el juego defensivo de Bolivia ante Chile

La octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 se cerró con una sorpresa. Bolivia logró sacar la tarea adelante y aguantó los ataques de Chile, rescatando un aguerrido empate 1-1.

La Roja desperdició muchas oportunidades claras y lo pagó caro ante un elenco altiplánico se plantó en San Carlos de Apoquindo con el bus en el arco para apostar a la contra. Fue en una de esas que una mano infantil de Guillermo Maripán, con el brazo muy abierto, permitió la igualdad de Marcelo Martins.

El estilo defensivo de Bolivia ya está siendo un sello de la era de César Farías, quien en esta doble jornada consiguió cuatro de seis puntos. Tras el partido el técnico conversó con los medios y analizó lo ocurrido.

César Farías recordó a Italia para justificar el juego defensivo de Bolivia. Foto: Agencia Uno

"Hay que tener criterio y reconocer, Chile ha ido a dos Mundiales y ganó dos Copa América, es una sensacional selección, pero Bolivia algo debió hacer bien para sacar puntos. Ganamos a Venezuela en casa y ahora sacamos puntos acá. El equipo es solidario, marca goles, trabaja bien la pelota detenida, cuando puede juega buen fútbol y cuando no, se defiende bien", dijó el estratega venezolano.

En esa misma línea, Farías destacó que "cualquier equipo que venga a esta cancha rápida con la calidad de los chilenos no la va a pasar bien. Pero con un poco de suerte en algunos momentos, con mucha gallardía, trabajo en equipo, orgullo y mentalidad, sacamos un punto que nos mete de vuelta para pelear".

El DT no se arrugó ante los cuestionamientos al juego defensivo. "Chile juega mejor fútbol, quién lo va a desconocer, nos superó en muchas facetas, pero de eso se trata y los puntos te llevan al Mundial. No reconocer a Chile sería mezquino. El saber las dificultades que teníamos y llevarnos un punto, revisar hace cuánto no estábamos invictos tres fechas, es para aplaudir a nuestros muchachos. Después las formas pueden gustar, cada quien se defiende con lo que puede".

De hecho, al ser consultado al respecto sacó pecho y recalcó que "todos tenemos una opinión diferente. Lo importante es que Bolivia sumó por tercera fecha seguida. ¿Cuántos locales ganaron hoy? Ninguno, mire lo difícil que es. El fútbol es sufrimiento, alegría, voluntad, estamos consiguiendo las maneras de empezar a sumar cuando nuestro fútbol estaba muy cabizbajo. Podemos sostener este camino. Hay que trabajar 10 años en formación para tener un equipo superior, esta generación fue semifinalista del Sub 20, por eso son grandes ahora. Ahora son un equipo maduro, capaz, con un gran técnico y nos llevamos un punto".

Fue ahí que Farías lanzó una particular comparación. "El punto vale oro, Ecuador tiene una selección fuerte, era pura alegría y en este combo se fue en blanco. Uruguay sacó dos puntos, Venezuela uno, Chile dos, nosotros cuatro. Es saber aprovechar la localía y ser un buen visitante. Las cosas son diferentes, nuestros jugadores ya juegan la Libertadores, la Sudamericana, el torneo medio arrancó y es la vez que mejor llegamos, sumamos a la generación del Pre-Olímpico, a potenciar".

"Vamos a perder partidos también, pero en valentía, esfuerzo, orden… Los italianos ganaron un Campeonato del Mundo así, ahora todo es lírica del violín bonito. Atacamos cuando necesitamos, cerramos los caminos, nos salvó Lampe, los palos cuando tuvieron que salvarnos. Es fútbol", remató.

Finalmente agradeció la entrega de todos para ayudar a la selección. "Siento orgullo, creer que en el fútbol boliviano pese a las adversidades. No era normal todo lo que se dijo de nosotros. Con honestidad, trabajo, lucha vas creciendo, esta selección quiere más cosas. Es obvio que no somos Brasil ni Argentina, pero queremos competir. Y como local sabemos que podemos jugar como contra Venezuela".