Charles Aránguiz se sometió a algunas preguntas lúdicas en el Bayer Leverkusen en una faceta que no le gusta mucho mostrar en público: la de tirar tallas. El Príncipe manifestó que “con suerte habla español” al ser consultado por los idiomas que maneja. Con la pelota, eso sí, intacto el bicampeón.

¿Príncipe políglota? Charles Aránguiz saca toda su sinceridad y su lado chistoso para reconocer que no le pega a los idiomas

Charles Aránguiz siempre se ha caracterizado por su bajo perfil fuera de la cancha. Salvo algunas apariciones medias “forzadas” en los lives del rey del Instagram, Mauricio Isla, el Príncipe prefiere cultivar el silencio mientras no esté jugando. Pero es sabido que el bicampeón de América tiene su lado lúdico y lo dejó ver en una publicación de su club, el Bayer Leverkusen, haciendo gala de su conocida humildad y, sobre todo, honestidad total.

Y es que el ex Universidad de Chile fue consultado por su elenco en una dinámica cuántos idiomas manejaba, habida cuenta que estuvo en Brasil en Internacional de Porto Alegre y ahora en Alemania defendiendo el Leverkusen desde 2016. No obstante, el mediocampista no se complicó. “Ninguno. Con suerte español”, tiró el crack con una sonrisa en la cara.

Charles Aránguiz está en Chile pasando sus vacaciones y las fiestas de fin de año, donde aprovechó para jugar una pichanga con amigos luciendo sus dotes futbolísticos y también un short de Universidad de Chile, escuadra donde es ídolo y donde supo instalar su nombre entre los más importantes de la institución.

Tras Año Nuevo, el Príncipe volverá a Alemania para sumarse al Bayer Leverkusen pero por poco tiempo, ya que después tiene como meta retornar a la selección para el final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde no ha tenido la continuidad que esperaría por algunas lesiones.