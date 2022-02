El ex delantero francés, Thierry Henry, aseguró que habló con Kylian Mbappé sobre su futuro. El jugador del PSG viene de marcarle un golazo al Real Madrid en la Champions League.

Este martes el PSG derrotó por 1-0 al Real Madrid en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Kylian Mbappé fue la gran figura del partido al anotar un golazo en tiempo de descuento y darle el triunfo a los parisinos, mostrando una vez más que es un jugador llamado a hacer historia.

Tras el partido, Thierry Henry, campeón del mundo con Francia, reconoció que le gustaría que su compatriota se quede jugando en el PSG la próxima temporada.

El ex delantero cree que el PSG es el club donde Mbappé puede explotar mejor sus cualidades y transformarse en una leyeda, por lo que le pidió directamente que no firme en el Real Madrid.

"Estuve con él en una entrevista y le dije: 'Ese (en referencia al PSG) es tu equipo'. Y se sorprendió cuando se lo dije, pero todos lo saben. Hay que ser tonto para no darse cuenta. Ese es su equipo. Y ahora lo está demostrando todo el tiempo", dijo en CBS Sports.

Luego, afirmó: "Es difícil para mí, porque soy francés y debería querer que se quedara en la Ligue 1. En un equipo como este. Pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé lo tendrían que haber hecho hace dos años. No le demostraron amor y ahora otro equipo lo ha hecho. No sabemos cuál es... Pero no creo que se quede".

"Voy a contar algo que quizás no sabéis. Al principio de temporada, no había renovado, quería irse y parecía que había firmado por el Real Madrid. O todo el mundo pensaba que había firmado por el Real Madrid. Le abucheaban, la prensa le atacaba y él nunca dijo una palabra. Fue al césped y trabajó, trabajó duro y tuvo recompensa", finalizó.

Mbappé que no renovó con el PSG a principios de temporada acaba su contrato y podría salir libre hacia el equipo merengue en junio próximo.