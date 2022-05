El ex volante del Real Madrid, Clarence Seedorf, se refirió a la dramática victoria del equipo merengue sobre el Manchester City en las semifinales de la Champions League.

Seedorf explica lo que todos se preguntan sobre el triunfo del Real Madrid: "La mentalidad no se crea en diez años"

Este miércoles el Real Madrid tuvo una noche inolvidable al eliminar al Manchester City en las semifinales de la Champions League con dos goles de Rodrygo en el epílogo.

El equipo de la Premier League había mostrado un mejor fútbol en ambos partidos, de hecho hasta el minuto 90 estaba llevándose la victoria en el Bernabéu, pero en ese momento fue cuando sucedió la magia.

El mundo del fútbol no se explica cómo pudo pasar eso y por qué el Manchester City de Pep Guardiola dejó escapar la gloria una vez más a nivel europeo.

Clarence Seedorf tiene la respuesta. El ex volante merengue asegura que es un asunto de mentalidad, que es difícil de tener en un equipo sin demasiada historia internacional como el City.

“Como amante del fútbol y del Real Madrid, debo decir que este club no se puede explicar. En el segundo gol de Rodrigo me emocioné. Es increíble, maravilloso", señaló el holandés.

“La magia del Bernabéu no se puede explicar. Estoy feliz y orgulloso de haber podido jugar en este estadio", añadió.

Luego, reflexionó: "Tanto el City como el PSG carecen de mentalidad. En Madrid, cuando no triunfas no puedes andar por la ciudad durante un mes. Esta mentalidad no se puede crear en un año, dos años o incluso diez".

"Es algo que es más grande que cualquier cosa. Cuando llegas al Real, un club que ha ganado 13 Champions League, sabes que todo es más grande que tú", setenció.

El Real Madrid, que ya es campeón de la Liga española, jugará la final de la Champions League frente al Liverpool en el Stade de France el 28 de junio.