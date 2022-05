Pep Guardiola no se confía por el resultado en la ida: "Para ganar al Real Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve solo uno"

Esta semana se definen los finalistas de la Champions League y el Manchester City dio un importante paso en su lucha por convertirse en uno de ellos. Los dirigidos de Pep Guardiola se impusieron por 4-3 ante los merengues en el Etihad y mañana visitarán el Santiago Bernabéu.

Los ciudadanos hicieron un gran partido de ida, en el que incluso pudieron haber goleado. Para el City marcaron Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Philip Foden y Bernardo Silva, mientras que en el conjunto merengue un gol de Vinícius Junior y un doblete de Karim Benzema mantuvieron vivos a los dirigidos de Carlo Ancelotti.

Pese al buen resultado obtenido en casa, Guardiola no se confía. "La calidad de los dos equipos hizo que hubiera siete goles. Podía haber ido mejor, pero también podía haber ido peor, en el fútbol nunca se sabe. Sabíamos que era cuestión de dos partidos y que no se iba a decidir en el Etihad. Para ganar al Real Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve solo uno", comentó Pep en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana.

En la ida, el City golpeó temprano al Real Madrid y en menos de media hora ya se imponía con un 2-0, pero Pep no apuesta a que la vuelta se juegue igual. "No es una garantía que los mismos jugadores jugarán de la misma forma. No sé lo que pasará mañana. Haremos la alineación pensando en los que puedan estar mejor. Un jugador puede estar muy bien contra un equipo y luego no rendir tan bien ante el mismo equipo dos semanas después", expresó.

¿Piensa en hacerle un pasillo al Real Madrid? "No me incumbe la Liga. No tengo opinión, nada que decir", sentenció Pep. Mañana a las 15:00 horas (hora chilena), ambos conjuntos saltarán a la cancha del Bernabéu en búsqueda de ser el otro finalista del torneo.