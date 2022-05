Impacto en Europa por anuncio de Ancelotti: "Después de Real Madrid, probablemente me retire"

Este martes el entrenador italiano, Carlo Ancelotti, sorprendió al anunciar su retiro del fútbol después de acabar su contrato con el Real Madrid.

"Después de esta etapa en Real Madrid probablemente me retire", reconoció Ancelotti en una entrevista con Prime Video, aunque precisó: "Pero si el Real me quiere aquí diez años, estaré otros diez años".

El italiano dice que quiere pasar más tiempo con su familia: "Hay tantas cosas que he descuidado y que me gustaría hacer. Ir a muchos sitios en los que nunca he estado".

Por lo pronto, Ancelotti enfrenta este miércoles uno de sus máximos desafíos de la temporada en la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Los merengues quieren dar vuelta el resultado de la ida en el Etihad Stadium, donde cayeron por 4-3 frente al Manchester City de Pep Guardiola.

En la previa, Ancelotti señaló: "El partido tiene que ser completo. El bloque bajo tiene que ser mejor que el de la ida, la presión tiene que ser bien hecha para evitar pases entre líneas y transiciones".

Sobre la posible remontada, señaló: "Es difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Después de ganar la Liga, el ambiente es muy bueno, de que lo podemos hacer".

"Se van a enfrentar dos equipos de gran calidad, distinta tanto en lo individual como en lo colectivo. Si llegas a la semifinal, a la final o ganas la Champions no es sólo por el corazón, aunque la personalidad sea una parte importante porque te permite mostrar la calidad que tienes", finalizó.