Ningún madridista se ha quedado ajeno al fichaje frustrado de Kylian Mbappé en el equipo merengue, menos lo iba a hacer un jugador histórico como José María Gutiérrez, alias Guti.

El ex atacante español lamentó que el campeón del mundo prefiriera quedarse en PSG antes de firmar en el Real Madrid, aunque aseguró que Karim Benzema es mejor jugador que él.

"Todavía no es el mejor jugador del mundo, eso hay que demostrarlo", disparó el ex integrante de los Galácticos en el porgrama televisivo El Chiringuito.

Luego, hizo preguntas retóricas: "¿Cuánto tiempo lleva en París? ¿Cuántas temporadas lleva y cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos balones de oro ha ganado? ¿Puede ser el mejor jugador del mundo? Puede serlo, pero de momento no lo es. Es que le alzamos tanto que parece que lo es y es que no lo es. Ahora mismo, este año, el mejor jugador del mundo es Karim Benzema".

"Cada año será uno, si él mantiene esa progresión y no salta ninguno de los que puede saltar como Vinicius o Haaland, pues podrá serlo durante muchos años, pero de momento no lo es y lleva cinco años sin serlo. Son cinco años sin ganar la Copa de Europa", afirmó.

José Pedrerol, conductor del programa, le respondió: "Hombre como no ha querido venir y estás cabreado ahora te parece que es peor futbolista". A lo que respondió: "Para nada, me parece un grandísimo jugador y el jugador con más futuro junto a Haaland y yo hubiera fichado para el Real Madrid a los dos, como ya dije en su día".

Y Guti insistió con más fuerza: "Pero todavía no es el mejor jugador del mundo, y eso hay que decírselo a la cara a él. Basta ya de decirle: 'No, es que eres el mejor jugador del mundo'. No, eres el jugador con más proyección ahora mismo pero el mejor jugador del mundo no lo eres porque no lo has demostrado en el París Saint-Germain en cinco años".

"No ha ganado ni un balón de oro ni una Copa de Europa, solo ha ganado la liga francesa, y hombre por supuesto, porque estás en el mejor equipo. Y esa puede ser una de las razones por las que se ha quedado en París. Porque le puedan dar el balón de oro. ¿Algo pactado? Nunca se sabe, yo no creo en el balón de oro. Hace mucho tiempo que dejé de creer en el balón de oro", finalizó.