Ceará vs Sao Paulo | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana

En el marco de los partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Ceará recibirá a Sao Paulo en el Estadio Castelão por un lugar en semifinales de la Gran Conquista.

En la ida, Sao Paulo se impuso por 1 a 0 con solitaria anotación de Nikao Ferreira da Cruz quien hizo inerte la reacción del portero visitante con un zurdazo al primer palo mientras estaba rodeado en la entrada del área rival.

El partido no estuvo exento de polémicas, esta vez por la decisión del árbitro nacional Piero Maza quien, previa revisión del VAR, cobró un codazo de Victor Luiz a Jonathan Calleri y sentenció la pena máxima. Tanto el local como la visita no quedaron conformes con el manejo del chileno, ya que por un lado protestaban que no había sido intencional, y por el otro, que Luiz merecía más que tarjeta amarilla.

Calleri se pararía frente al balón y no podría estirar la ventaja, luego de que Joao Ricardo detuviera el remate y en segunda instancia enviara al córner tras dar rebote.

El Vovô empató 1 a 1 en la fecha pasada de Brasileirao con Botafogo, mientras los Paulistas perdieron frente al Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar por 2 a 0 en la jornada anterior.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Ceará vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Ceará vs Sao Paulo juegan este miécoles 10 de agosto a las 18:15 hrs de Chile en el Estadio Castelão, en Brasil.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Ceará vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El partido será transmitido por la señal de ESPN2 en los siguientes canales:

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Ceará vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.