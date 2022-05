Chile quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 por sus malos resultados en la cancha, pero aún tiene la chance de ir a la cita planetaria de rebote, si es que la FIFA castiga a Ecuador por alineación indebida del lateral derecho Byron Castillo, por ser colombiano.

El caso está en manos de la comisión disciplinaria del ente internacional, por los reclamos de la Federación de Fútbol de Chile, que reclama los puntos ante los ecuatorianos, lo que puede cambiar todo.

Desde lejos miran el caso en Colombia, país que remató sexto en las eliminatorias y también quedó fuera de todo, pero el periodista de Antena 2 Carlos Antonio Vélez planteó la opción de que el país del café vaya a la Copa del Mundo.

"Si mañana castigan a Ecuador no significa que le otorguen los puntos a Chile, tiene que haber dos demandas diferentes. La primera, el cuestionamiento a Ecuador por la alineación ilegal de un jugador y la otra, que sí tiene términos, es reclamar los puntos. Parece ser que esa demanda (puntos) no fue presentada por Chile. Hay términos para pedir puntos", dijo en primera instancia.

"Hay dos episodios: la quita de puntos si considera la FIFA que Ecuador falló, pero no se los asignan automáticamente a Chile. Si Chile no demandó y no pidió o reclamó los puntos dentro de los términos que dice el reglamento. 48 horas después del partido. Se quitan los puntos, pero no se otorgan porqué no hay reclamación en los términos legales”, agregó.

Por último, el periodista indicó que "Colombia no ha reclamado ni reclamará nada, admite que está eliminada, pero tiene que esperar el fallo judicial. Una vez se conozca el fallo se tomará una determinación. No es una falsa expectativa ni nada. Si le quitan los puntos a Ecuador hay muchas vías para reemplazarlo. Y alguna de esas vías, con 1% de posibilidad, podría caerle a Colombia”.

Lo que no sabe Vélez es que Chile sí reclamó dentro del plazo de 48 horas post partido por el caso de Byron Castillo, situación que explicó Martín Lasarte, por lo que la ilusión colombiana es incluso menos a la del 1%.