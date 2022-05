Jorge Aravena dice que no lo deja tranquilo que la selección chilena clasifique al Mundial de Qatar 2022 por secretaría. Este jueves la Federación de Chile anunció que hizo una denuncia por el Caso Castillo ante la FIFA.

Jorge Aravena: "La verdad es que llegar al Mundial así no me gusta. Deportivamente no clasificamos"

Este jueves la Federación de Fútbol de Chile anunció a través de un comunicado que presentó una denuncia en contra de Ecuador ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA por el Caso Castillo.

El ente acusa el uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad en la inscripción del seleccionado ese país Byron Castillo.

En el comunicado detallan: "Existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas".

De esta forma, si la acusación llega a buen puerto y Ecuador es castigado, Chile podría recuperar los puntos perdidos ante la Tri y tomar su lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Una situación que a Jorge Aravena, histórico jugador de la Roja, no le motiva demasiado. El Mortero cree que Chile debió clasificar en la cancha y una clasificación por secretaría no lo dejaría satisfecho.

"La Conmebol y la FIFA debiesen actuar de oficio, si es que efectivamente es así. La verdad es que llegar al Mundial así no me gusta. Me hubiese gustado que la selección clasificara jugando los partidos en la cancha", señaló a Redgol.

"Yo voy por la parte deportiva. Deportivamente no clasificamos, según la tabla clasificatoria nosotros estamos fuera del Mundial. Ahora que podemos llegar porque una selección cometió un error, deportivamente no me dejaría satisfecho", añadió.

Si Chile finalmente es beneficiado pasaría del séptimo lugar en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al cuarto puesto, lo que le valdría para quedar incluido en el Grupo A de Qatar 2022, junto al anfitrión, Senegal y Países Bajos.