Carlos Salvador Bilardo pregunta por Diego Armando Maradona: ¿Dónde está el 10?

Los últimos meses han sido duros con el entrenador campeón del mundo con la selección argentina en 1986, Carlos Salvador Bilardo, quién además estar complicado con temas de salud desde hace un par de años, contrajo el coronavirus.

Debido a su delicada situación, la familia del Narigón decidió no contarle de la muerte de Diego Maradona ocurrida en noviembre de 2020, y luego de varios meses, ya comenzó a preguntar donde está su ex dirigido.

Miguel Lemme, que fue ayudante de Carlos Bilardo, se reunió con él y conversó con los medios argentinos dando fe que el ex estratega ya comenzó a cuestionarse donde está el mejor jugador de la historia del fútbol.

Protestas en Buenos Aires por la muerte de Diego Maradona (Redgol)

"Esta bien que la familia no le contó lo de Diego y el Tata (José Luis Brown), porque no podemos solucionar nada contándole y aparte le puede hacer mal. Lo que sí, el otro día, una vez sola me preguntó sobre Diego", relata.

Agregando que "pasaron un flash y el me pregunta: '¿Dónde está el 10? y yo enseguida le contesto 'no sé donde anda el loco, que se yo donde andará ese muchacho"",

En ese mismo sentido Lemme cuenta que la familia de Bilardo hacen de todo para que no se enter de lo ocurrido con Maradona. "Cada vez que aparece algo así los chicos le cambian lo que está mirando, no quieren que vea”, cerró.