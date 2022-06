El triunfo de Vasco Da Gama por 3-0 ante Operario por la Serie B del Brasileirao, dejó como una de las figuras al jugador nacional Carlos Palacios, quien se anotó con un golazo de tiro libre que dejó aplaudiendo a todo el estadio.

Fue en el minuto 96, cuando el ex Unión Española pidió la pelota con toda la confianza, clavando su tiro en un lugar imposible para el arquero.

La celebración fue con todo, porque la familia acompañaba en Sao Januario, además con una dedicatoria para un amigo fallecido.

"Felicidad. He estado esperando mucho tiempo para esto. Mi familia está allí y son las personas más importantes en mi vida, junto con un amigo, que ya no está en la tierra, está en el cielo, pero está conmigo y sé quién me empujó a hacer este gol", comentó tras el encuentro.

Eso sí, los brasileños definieron el golazo como una "pintura", donde Palacios aseguró que se inspiró en Juan Román Riquelme en su pegada.

"Riquelme. Creo que siempre he sido el jugador que más he admirado en mi vida. Realmente lo admiro", detalló.

"En realidad, a veces pateó la pelota. Creo que el trabajo tiene su recompensa. Cuando fallaron, encontré una buena oportunidad y dije que tenía que demostrar el trabajo que hago en un día a día pateando gol. Y gracias a Dios caí en la meta, estoy muy contento", destacó.

Muchos recordaron el encuentro cuando empataron sin goles contra Gremio, donde Palacios se retiró de la cancha llorando, luego de impactar la pelota en el palo, cuando se jugaban los descuentos, lo que no les permitió quedarse con el triunfo.

"Por supuesto, estoy seguro de ello. Nos quitamos ese peso para seguir haciendo lo mejor de mí y trabajando día a día, semana a semana para hacer lo mejor en el campo y ayudar al equipo a obtener lo que quiere en noviembre", finaliza.