Argentina y Lionel Messi están a 90 minutos de cumplir un sueño. Este domingo, la Albiceleste animará la gran final de Qatar 2022 ante Francia, todo con el anhelo de alcanzar la tercera estrella de su historia y, además, llevar a Messi hasta lo más alto de fútbol.

El mundo entero se mantendrá a si el 10 de Argentina finalmente logra ser campeón del mundo y alcanza a Diego Maradona. Y en la previa de la emocionante final, Carlos Mac Allister, quien jugó con Maradona en Boca Juniors, habló de la historia que se puede escribir el domingo.

"Messi es el más grande de toda la historia. Soy racional. Creo en lo que veo. Los números de Messi son contundentes. Luego hay que ver el contexto: Maradona tuvo muchos problemas personales, dio muchas ventajas, y a pesar de eso fue campeón del mundo. No fue como Messi, que hoy, con 35 años, tiene mejor cuerpo que a los 24", comentó a El País.

"Messi es un monstruo: es el mejor jugador del mundo desde hace 15 años. Nadie tuvo un reinado tan grande. Maradona a los 35 años ya era un exjugador. Mi hijo (Alexis, que ahora comparte camarín con la Pulga) tenía seis años cuando Messi arrancaba", siguió.

Mac Allister también se refirió a la figura de Messi en el campo de juego. "Si somos seis personas en una empresa y se genera un conflicto, todos inmediatamente miran al jefe. En una plantilla pasa lo mismo. Cuando el equipo no puede ganar, el jugador le dará la pelota al que pueda salvarlo. Ese fue Maradona y ahora es Messi", reflexionó.

"No eres Messi gratis. Tienes que poner a disposición del mundo un montón de cosas. Ellos naturalmente se van a mostrar porque saben cuál es su responsabilidad y lo que está pensando el compañero. Messi no resigna su responsabilidad de hacer goles. Eso me impacta", siguió.

"Alexis empezó de 10 en la cantera de Argentinos, que tiene una gran tradición de 10, pero muchos de ellos se quedaron por el camino porque entregaban la pelota y se quedaban mirando cómo el otro terminaba la jugada. Y yo, desde afuera de la cancha, algunas veces le gritaba: “¡Alexis, al área!”. Un día se enojó. Pero es lo que le pasa hoy. Él tira la pelota y va al área. Messi tiene esa costumbre que es divina", cerró.

