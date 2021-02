Carlo Ancelotti se molesta con sus jugadores de Everton por actitud: "Con solo calidad no eres capaz de ganar"

Everton comenzó como uno de los equipos revelación de la Premier League y supieron estar invictos en los primeros cinco partidos de la temporada por los que de Carlo Ancelotti, con buenas actuaciones de James Rodríguez, Richarlison y Dominic Calvert-Lewin, prometían ser un hueso duro de roer en Inglaterra.

Sin embargo, no han podido sostener la regularidad en los 19 partidos disputados estando actualmente en la novena posición y en su último partido cayeron 2-0, como local, frente al Newcaslte, algo que ha causado la molestia en el entrenador italiano y lo ha hecho pedir mayor intensidad.

Así lo manifestó en su más reciente conferencia de prensa. "No es difícil de explicar la derrota. Ellos fueron mejores que nosotros en cuanto a espíritu de lucha y actitud. Es una buena lección, con sólo calidad no eres capaz de ganar partidos. Pensamos que quizá no es tan difícil, que con nuestra calidad podemos ganar", afirmó.

El ex del Milan, Real Madrid y PSG pide un esfuerzo extra a sus dirigidos. "Hay que mostrar una actitud y un espíritu diferente. Los jugadores saben cómo comportarse en la Premier League", apuntó.

Ancelotti y el Everton se medirán, este miércoles, al Leeds de Marcelo Bielsa buscando reponerse. "Tenemos que saber que será un partido con mucha intensidad. Solo me enfrenté a Bielsa una vez y no fue bueno para mí. Espero empatar mañana", dijo entre risas el experimentado técnico italiano.