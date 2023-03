Brasil sigue en la búsqueda de su entrenador para el proceso rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Y es posible que por primera vez en la historia el DT no sea brasileño, ya que los esfuerzos están puestos en poder contratar a Carlo Ancelotti, el italiano que actualmente dirige al Real Madrid.

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, manifestó que hay mucho consenso entre dirigentes y jugadores con el entrenador europeo, por lo que esperan poder llegar a buen puerto en las negociaciones.

"Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinícius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él", indicó Rodrigues en una entrevista concedida a Reuters.

Señaló que las referencias sobre su trabajo también son muy importantes para tomar esta decisión. "Admiro su honestidad y la manera en la que trabaja, es un entrenador top con grandes éxitos y esperamos que tenga incluso más", aclaró.

"Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y veremos si podremos hacerlo posible”, agregó el mandamás de la CBF sobre esta posibilidad.

Además manifestó que tienen claro que aún tiene contrato con el Real Madrid y la idea es no interferir de mala forma en ese vínculo. "Seremos muy éticos en nuestro planteamiento y respetaremos los contratos en vigor. También respetamos mucho el trabajo que realiza cualquier entrenador y su club para llegar hasta ahí y hacer cualquier tipo de planteamiento, sería una falta de respeto al presidente de los clubes en cuestión", cerró el dirigente brasileño.