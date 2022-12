Este viernes el Mundial de Qatar 2022 entra en su tierra derecha. Con Argentina y Brasil jugándose su paso a las semifinales, los ojos del mundo estarán en si las dos escuadras sudamericanas logran verse las caras luego de 32 años en Mundial.

Sin embargo, más allá de la expectación relacionada con los partidos que se jugarán entre viernes y sábado, ya algunas voces autorizadas se atreven a hacer balances de lo que ha sido este especial torneo, jugado por primera vez en esta parte del año, producto del calor incesante de Qatar.

Uno de ellos es Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, quien criticó con fuerza el nivel del campeonato. Carletto, en una entrevista con el Corriere dello Sport de Italia, señaló que "No me está pareciendo un gran Mundial. Estoy convencido de que poco o nada quedará de Qatar 2022″.

Además, aseguró que solo “han destacado algunos futbolistas ya conocidos como Mbappé, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Bono, el portero marroquí que lo hizo muy bien en Sevilla el año pasado".

"Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros. Están terminado Ibra y Ronaldo, Suárez, Cavani, Messi y Benzema, que tienen 35 años, Lewandowski los hará el año que viene. El nuevo está representado por Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez. A Gonçalo Ramos no lo conocía", agregó.

Defensa a Cristiano

Además, el mítico DT del Real Madrid se dio el tiempo de defender a Cristiano Ronaldo de las críticas de la prensa por su comportamiento polémico con los distintos técnicos.

Según Ancelotti, "lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional".

Por último, señaló que "probablemente todavía se sienta veinteañero porque está bien, tiene las respuestas que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal alguien como Leao parte desde el banquillo"