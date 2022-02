El entrenador del Real Madrid , el italiano Carlo Ancelotti, no tuvo reparos en contestar a la prensa los motivos para contar poco y nada con Eden Hazard . El belga incluso fue objeto de una polémica risa de Gareth Bale en la banca a mitad de semana por la Copa del Rey.

Carlo Ancelotti sin filtro por el filo a Eden Hazard en el Real Madrid: "No hay nada personal, si no juega es porque prefiero a otro"

Real Madrid aún mastica la derrota y eliminación frente al Athletic Bilbao (1-0). Si el monarca ibérico arrancó de España sin avisarle a nadie, los merengues se despidieron de los cuartos de final de la Copa del Rey con polémica.

Es que no fue sólo la derrota y eliminación ante un rival que el Real Madrid debía superar aunque fuera por poco. Además hubo otras situaciones que condimentaron el duelo del pasado 3 de febrero.

Y todo ronda la figura de Eden Hazard, que tras hacer el trabajo precompetitivo todo el segundo tiempo hasta los 75’ se tuvo que volver a sentar en la banca y no ingresó. Gareth Bale, también suplente, se rio del belga.

“No lo vi este episodio, no sé lo que ha pasado ni por qué Bale se ha reído y no me parece importante. Quería meter a Hazard en la prórroga y por eso ese motivo calentó. A veces los jugadores empiezan el calentamiento y tienen que parar porque se hace de tres en tres para calentar. Es la regla. Por eso a veces paran”, dijo el DT Carlo Ancelotti.

Consultado por la suplencia de Hazard y la falta de minutos del belga, el entrenador del Real Madrid fue más duro y volvió a dejar claro que el 7 merengue tiene poca cabida en sus planes.

“Cuando dije no ha pasado nada con Hazard hablo de una situación o relación personal y del aspecto físico, y él está bien. El jugador entrena sin problemas y hace todos los trabajos. Luego tengo que tomar decisiones para meter el mejor equipo y si Hazard no juega es porque para tal partido prefiero a otro”, expuso el entrenador italiano.

Carlo Ancelotti sentenció: “pero ha jugado contra Elche, no es que nunca haya jugado. Ha jugado sus partidos, he pensado que podía ser útil para el equipo, pero nada personal ni nada físico. No vamos a esconder nada”.

Real Madrid se prepara para el duelo de este domingo 6 de febrero, como locales frente a Granada por la fecha 23 de La Liga, en el estadio Santiago Bernabéu. Los merengues son primeros en la tabla con 50 puntos versus los 46 del segundo, Sevilla.