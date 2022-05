Emiliano Vecchio dejó oficialmente Rosario Central. El ex volante colocolino, quien tenía una tensa relación con los dirigentes del Canalla, rescindió del contrato que tenía hasta 2023 luego de unos polémicos audios filtrados en contra de los altos mandos del club.

El paso de Emiliano Vecchio por Rosario Central llegó a su fin. El ex volante colocolino, quien tenía un acuerdo hasta 2023 con el conjunto canalla, firmó la rescisión de su contrato y abandona el elenco argentino luego de una polémica relación con la dirigencia.

El jugador pasó de ser referente del plantel bajo la dirección técnica de Kily González a no ser considerado por el nuevo entrenador Leandro Somoza. El descontento de Vecchio por su marginación se hizo público en unos audios filtrados hace unos días y la relación con la dirigencia, que ya venía tensa, empeoró.

"Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir", decía Vecchio en los registros. El vicepresidente del club, Ricardo Carloni, no se tardó en responderle: "Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, pero lo aclaro, no vengan a quejarse después que es quilombero a cuatro manos".

Finalmente, los deseos de Carloni se cumplieron y Vecchio ahora es jugador libre. Según el diario rosarino La Capital, el ex albo ha atraído el interés de clubes como Independiente, San Lorenzo y Talleres en tierras trasandinas, mientras que en Chile es seguido por sus exclubes, Colo Colo y Unión Española.

Vecchio llegó a Rosario Central en agosto del 2020 luego de un breve paso por Bolívar. El ex colocolino e hispano disputó 76 partidos con la camiseta canalla, en los que convirtió 15 goles y aportó con 13 asistencias.