El ex delantero del Liverpool, Peter Crouch, fue víctima de una broma televisiva. Despertó junto a la presentadora, Holly Willoughby, en su cama.

El ex futbolista de 41 años, Peter Crouch, no podía creerlo cuando vio que junto a él en su cama no estaba su esposa, sino que la presentadora de televisión Holly Willoughby.

El jugador que brillara en el Liverpool participó en un show televisivo de la BBC en el que debía detectar las diferencias en su habitación después de apagarse las luces.

"Entonces, básicamente, las luces se apagarán", dijo el animador del programa, McIntyre.

"Cuando se vuelvan a encender las luces, tendrá que detectar tantas diferencias como pueda", añadió.

Cuando las luces se encendieron su pareja, Abbey Clancy, ya no estaba, sino que había sido reemplazada por Holly Willoughby, pero en primera instancia ni se percató.

Crouch logró notar que McIntyre llevaba un sombrero verde y el popular árbitro Mike Dean sostenía un pepino, hasta que dio vuelta la mirada y se percató de la broma.

McIntyre luego preguntó: "¿Notaste alguna otra diferencia?". "¡Es Holly Willoughby!", le respondió Crouch y exclamó: "¡No me esperaba esto!".

Con una gran sonrisa en su rostro, la locutora Willoughby le dijo a Crouch: "Esto también es extraño para mí".

Crouch anotó 106 goles en Premier League, uno de los 33 jugadores que superó esa marca en este siglo. También hizo 42 apariciones con la selección de Inglaterra, anotando 22 veces.